На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков

На Шри-Ланке задержали 22 буддийских монахов с более чем 110 килограммами каннабиса и гашиша. Об этом сообщает Daily Mirror Sri Lanka со ссылкой на местную полицию.
Группу остановили в международном аэропорту Бандаранаике после прилета из Таиланда. Сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками проверили одинаковые чемоданы монахов и нашли в них около 112 килограммов наркотиков, спрятанных в фальшивых отделениях.
Стоимость партии оценивается более чем в 1,1 млрд шри-ланкийских рупий (около 258 млн рублей). Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории аэропорта.
По версии следствия, операцию координировали трое монахов их храма в районе Джамбуралия. Еще 19 человек они завербовали через соцсети. Большинство из задержанных ― молодые монахи, которым еще нет 30 лет, и они получают высшее образование.
Следователи считают, что их заманили обещаниями бесплатных авиабилетов, проживания и питания. Координаторы говорили молодым монахам, что они будут перевозить «учебные материалы и сладости» для школьников.
Полиция также задержала предполагаемого организатора схемы из района Мигахамулла в Гампахе. По информации следствия, в прошлом месяце группа уже провернула похожую операцию с участием 12 монахов и планировала еще одну поездку.