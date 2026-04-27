Московский клуб Powerhouse закрылся
Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века

На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков

Фото: Lawrence Krowdeed/Unsplash

На Шри-Ланке задержали 22 буддийских монахов с более чем 110 килограммами каннабиса и гашиша. Об этом сообщает Daily Mirror Sri Lanka со ссылкой на местную полицию. 

Группу остановили в международном аэропорту Бандаранаике после прилета из Таиланда. Сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками проверили одинаковые чемоданы монахов и нашли в них около 112 килограммов наркотиков, спрятанных в фальшивых отделениях. 

Стоимость партии оценивается более чем в 1,1 млрд шри-ланкийских рупий (около 258 млн рублей). Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории аэропорта.

По версии следствия, операцию координировали трое монахов их храма в районе Джамбуралия. Еще 19 человек они завербовали через соцсети. Большинство из задержанных ― молодые монахи, которым еще нет 30 лет, и они получают высшее образование. 

Следователи считают, что их заманили обещаниями бесплатных авиабилетов, проживания и питания. Координаторы говорили молодым монахам, что они будут перевозить «учебные материалы и сладости» для школьников.

Полиция также задержала предполагаемого организатора схемы из района Мигахамулла в Гампахе. По информации следствия, в прошлом месяце группа уже провернула похожую операцию с участием 12 монахов и планировала еще одну поездку.

