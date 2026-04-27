Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях

Японский разработчик под ником @konekone2026 выпустил расширение Cat Gatekeeper, которое помогает контролировать время в соцсетях. Если пользователь слишком долго листает ленту, на экран выходит большой рыжий кот и перекрывает собой страницу.
В настройках можно выбрать сайты, на которых будет появляться кот, а также установить лимит времени и продолжительность перерыва. По умолчанию расширение дает пользователю 60 минут на соцсети, а затем отправляет его на пятиминутный перерыв.
Таймер работает только в активной вкладке: если переключиться на другую страницу или приложение, отсчет останавливается. Прогнать кота можно и другим способом ― нажав на кнопку «Кыш, котик» («Shoo, kitty») в настройках расширения.
Cat Gatekeeper поддерживает X, Instagram*, Facebook*, Threads*, TikTok, YouTube, Reddit и Bluesky. Разработчик пишет, что проект бесплатный, без рекламы и не собирает пользовательские данные.
У Cat Gatekeeper уже есть страница в Chrome Web Store и отдельный сайт. В описании расширения говорится, что оно рассчитано на тех, кто «открывает соцсети, не задумываясь», а потом внезапно понимает, что прошел уже час. Версия для Firefox пока находится в разработке.
