Московский клуб Powerhouse закрылся
Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино
На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века

Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @konekone2026

Японский разработчик под ником @konekone2026 выпустил расширение Cat Gatekeeper, которое помогает контролировать время в соцсетях. Если пользователь слишком долго листает ленту, на экран выходит большой рыжий кот и перекрывает собой страницу.

В настройках можно выбрать сайты, на которых будет появляться кот, а также установить лимит времени и продолжительность перерыва. По умолчанию расширение дает пользователю 60 минут на соцсети, а затем отправляет его на пятиминутный перерыв. 

Таймер работает только в активной вкладке: если переключиться на другую страницу или приложение, отсчет останавливается. Прогнать кота можно и другим способом ― нажав на кнопку «Кыш, котик» («Shoo, kitty») в настройках расширения. 

Видео: @konekone2026/X

Cat Gatekeeper поддерживает X, Instagram*, Facebook*, Threads*, TikTok, YouTube, Reddit и Bluesky. Разработчик пишет, что проект бесплатный, без рекламы и не собирает пользовательские данные.

У Cat Gatekeeper уже есть страница в Chrome Web Store и отдельный сайт. В описании расширения говорится, что оно рассчитано на тех, кто «открывает соцсети, не задумываясь», а потом внезапно понимает, что прошел уже час. Версия для Firefox пока находится в разработке.

* Instagram, Facebook и Threads принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям