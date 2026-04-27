Московский клуб Powerhouse закрылся
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини

Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года

В первом квартале 2026 года россияне совершили 5,4 млн онлайн-покупок товаров для взрослых на общую сумму 4 млрд рублей. Об этом пишет издание Sostav со ссылкой на данные компании First Data.

Для исследования изучили более 24,4 млн транзакций, а также обезличенные данные о покупках товаров для взрослых в период с января 2025 года по март 2026-го. Учитывали информацию по всей России, включая маркетплейсы и специализированные онлайн-магазины.

28% всех покупок составили презервативы, 21% — лубриканты, 17% — мужские интимные товары, 13% — вибраторы, 8% — нижнее белье. Средняя цена презервативов — 595 рублей, лубрикантов — 495 рублей, мужских интимных товаров — 1102 рублей, вибраторов — 1312 рублей, белья — 522 рублей.

Мужчины совершают 51% заказов интимных товаров, женщины — 49%. Чаще всего такие покупки совершают потребители 25−35 лет (на них приходится 35% всех транзакций). На втором месте — покупатели 35−45 лет (29%).

Чаще всего заказы товаров для взрослых делают в пятницу. Пик продаж приходится на десять часов вечера и на восемь-девять часов утра. Рост покупок также происходит перед праздничными днями и распродажами. Больше всего продажи увеличиваются перед 14 февраля (на 25%) и Новым годом (на 22%).

«Категория товаров для взрослых остается востребованной и показывает стабильный рост. При этом люди все чаще выбирают более доступные позиции, перераспределяя бюджет внутри категории», — рассказал Александр Старостин, гендиректор и сооснователь First Data.

