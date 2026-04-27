Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом

Британская актриса и певица Синтия Эриво («Гарриет», «Злая») стала участницей Лондонского марафона. Она опубликовала снимки с забега в соцсетях.
Организаторы мероприятия поделились, что Эриво пробежала дистанцию с рекордным для себя временем — 3 часа 21 минута 40 секунд. Финишировала артистка под песню «Defying Gravity» из мюзикла «Злая».
«Я запомню этот момент навсегда», — поделилась Синтия. В 2022 году она уже участвовала в Лондонском марафоне. Тогда актриса показала время 3 часа 35 минут 36 секунд.
Спортивное достижение Эриво впечатлило ее поклонников и коллег. «Хотела пробежать марафон года или даже десятилетия назад! Браво!» — написала в комментариях модельер Вера Вонг.
Синтию поздравили также актрисы Михаэла Коэл («Мать Мария», «Кристоферы») и Наташа Лионн («Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона»), бразильская пловчиха Жоанна Мараньян и актер Майло Манхайм («Зомби»).
В 2025 году Гарри Стайлз участвовал в Берлинском марафоне. Музыкант преодолел дистанцию за 2 часа 59 минут 13 секунд. После этого поклонники певца заметили, что он синхронизировал выступления в Европе с другими забегами.