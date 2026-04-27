Московский клуб Powerhouse закрылся
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини

Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне

Иллюстрация: EA Sports

Компания Electronic Arts объявила дату релиза UFC 6 — шестую часть симулятора боев по смешанным единоборствам. Игра выйдет 19 июня на PlayStation 5 и Xbox Series. 

Когда состоится релиз для ПК, неизвестно. Предзаказы UFC 6 уже стартовали. Для файтинга также выйдут два крупных дополнения. Одно из них появится зимой, второе — летом 2027 года. По данным инсайдера, игра будет стоить около 70 долларов (5000 р.).

Как говорится на сайте ЕA, симулятор создан при поддержке настоящих спортсменов. Разработчики усовершенствовали системы ударов и анимаций. «Новые игровые режимы создают захватывающее повествование, благодаря которому каждый бой становится личным», — указано в анонсе.

EA Sports UFC — игра, основанная на бренде UFC. Это международная спортивная организация, которая проводит бои по правилам смешанных единоборств. Первую демоверсию выпустили 3 июня 2014 года для PlayStation и Xbox.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Белом доме состоится турнир UFC. Мероприятие проведут в честь 250-летия подписания Декларации независимости США.

