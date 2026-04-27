Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне

Компания Electronic Arts объявила дату релиза UFC 6 — шестую часть симулятора боев по смешанным единоборствам. Игра выйдет 19 июня на PlayStation 5 и Xbox Series.



Когда состоится релиз для ПК, неизвестно. Предзаказы UFC 6 уже стартовали. Для файтинга также выйдут два крупных дополнения. Одно из них появится зимой, второе — летом 2027 года. По данным инсайдера, игра будет стоить около 70 долларов (5000 р.).



Как говорится на сайте ЕA, симулятор создан при поддержке настоящих спортсменов. Разработчики усовершенствовали системы ударов и анимаций. «Новые игровые режимы создают захватывающее повествование, благодаря которому каждый бой становится личным», — указано в анонсе.



EA Sports UFC — игра, основанная на бренде UFC. Это международная спортивная организация, которая проводит бои по правилам смешанных единоборств. Первую демоверсию выпустили 3 июня 2014 года для PlayStation и Xbox.



Ранее стало известно, что в 2026 году в Белом доме состоится турнир UFC. Мероприятие проведут в честь 250-летия подписания Декларации независимости США.