OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом

Компания OpenAI выпустит свой первый смартфон в 2028 году. Устройство будет оснащено продвинутыми ИИ-агентами, сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

По его словам, устройство создадут при сотрудничестве с MediaTek, Qualcomm и Luxshare. Оно позволит пользователям более эффективно делегировать задачи искусственному интеллекту.

© mingchikuo/X

Если сейчас людям приходится переключаться между приложениями, то новое устройство сможет это делать за них, исходя из конкретной цели. ИИ самостоятельно определит, каким образом добиться требуемого.

«Это коренным образом изменит представление людей о смартфонах», — считает Минг-Чи Куо. По его мнению, будущий гаджет сможет «понимать контекст действий пользователя». Более сложные и ресурсоемкие задачи он будет решать с помощью облачного ИИ, утверждает эксперт.

Ожидается, что технические параметры новинки будут определены к концу 2026 года или к первому кварталу 2027 года. 

