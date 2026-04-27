В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег

Фотооловушка в Амурской области засняла момент, во время которого местная дикая тигрица по кличке Елена ест снег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на центр «Амурский тигр».
Видео снято в ходе мониторинга области, который проводится при поддержке центра. На кадрах Елена лижет снег языком. «Когда вода вся твердая, можно и снег попить», — написали в сосцсетях Хинганского заповедника.
Заповедник часто публикует кадры с тигрицей. Елену выпустили в дикую природу в мае 2019 года. Весной 2022 года у нее родились котята от дикого самца. Сейчас они уже достигли размера своей матери.
Недавно тигр заблокировал проезд по одной из трасс в Хабаровском крае возле поселка Бойцово. В соцсетях появился ролик очевидцев. Информацию о местонахождении зверя затем передали охотоведам.