«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома дракона»
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков

Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней

Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures выпустила трейлер пятой части «Чудаков» — «Best and Last». Фильм выйдет в мировой прокат 26 июня.

«Добро пожаловать в первый день нашего последнего фильма», — говорится в трейлере. Участники также знакомят зрителей с новым членом команды — роботом по имени Ларри. В пятой части покажут как новые материалы, так и избранные сцены из оригинального шоу и прошлых полнометражных фильмов.

Еще в феврале стало известно, что пятая часть «Чудаков» станет последней. Тогда сооснователь шоу Джонни Ноксвилл объяснил, что считает этот момент «естественным местом, чтобы закончить».

Видео: Paramount Pictures

Созданные Джеффом Тремейном, Спайком Джонзом и Ноксвиллом, «Чудаки» выходили на MTV в течение трех сезонов с 2000 по 2001 год, породив за эти годы множество киноответвлений.

Четвертые «Чудаки» вышли в 2022 году. Среди новых безбашенных трюков там показали, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо герпетофоба Бэма Марджеру, бык нападает на Ноксвилла и взрывающийся унитаз.

