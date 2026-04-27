Paramount Pictures выпустила трейлер пятой части «Чудаков» — «Best and Last». Фильм выйдет в мировой прокат 26 июня.
«Добро пожаловать в первый день нашего последнего фильма», — говорится в трейлере. Участники также знакомят зрителей с новым членом команды — роботом по имени Ларри. В пятой части покажут как новые материалы, так и избранные сцены из оригинального шоу и прошлых полнометражных фильмов.
Еще в феврале стало известно, что пятая часть «Чудаков» станет последней. Тогда сооснователь шоу Джонни Ноксвилл объяснил, что считает этот момент «естественным местом, чтобы закончить».
Созданные Джеффом Тремейном, Спайком Джонзом и Ноксвиллом, «Чудаки» выходили на MTV в течение трех сезонов с 2000 по 2001 год, породив за эти годы множество киноответвлений.
Четвертые «Чудаки» вышли в 2022 году. Среди новых безбашенных трюков там показали, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо герпетофоба Бэма Марджеру, бык нападает на Ноксвилла и взрывающийся унитаз.