Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП

В Турции у российских туристов появилась возможность платить за покупки и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении своего банка. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Опция доступна в туристических зонах страны. Компания Turinvoice сделала интерактивную карту, на которой отметили места, где ей можно воспользоваться. На карте есть более 800 объектов на курортах Антальи, около 240 — в Стамбуле, более 80 — на Эгейском побережье. Кроме того, есть точки в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары. Каждый месяц появляется примерно 150 новых мест. Они также маркируются наклейками с логотипом СБП.



Через СБП можно оплатить товары в аптеках, магазинах, кафе и сувенирных лавках, а также рассчитаться за экскурсии, трансферы и спа-услуги. Цены указаны в долларах, но при оплате пересчитываются в рубли по текущему курсу.



В АТОР отмечают, что персонал не всегда сразу понимает вопросы про оплату в рублях, поэтому туристам рекомендуется спрашивать про возможность оплаты именно через QR-код СБП. Процесс оплаты занимает 10–20 секунд: продавец создает QR-код, турист сканирует его, выбирает банк и подтверждает платеж. В качестве альтернативы для безналичной оплаты туристы также могут использовать приложение Letim.