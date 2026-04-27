Московский клуб Powerhouse закрылся
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков

Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП

Фото: Michael Jerrard/Unsplash

В Турции у российских туристов появилась возможность платить за покупки и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении своего банка. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 

Опция доступна в туристических зонах страны. Компания Turinvoice сделала интерактивную карту, на которой отметили места, где ей можно воспользоваться. На карте есть более 800 объектов на курортах Антальи, около 240 — в Стамбуле, более 80 — на Эгейском побережье. Кроме того, есть точки в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары. Каждый месяц появляется примерно 150 новых мест. Они также маркируются наклейками с логотипом СБП.

Через СБП можно оплатить товары в аптеках, магазинах, кафе и сувенирных лавках, а также рассчитаться за экскурсии, трансферы и спа-услуги. Цены указаны в долларах, но при оплате пересчитываются в рубли по текущему курсу. 

В АТОР отмечают, что персонал не всегда сразу понимает вопросы про оплату в рублях, поэтому туристам рекомендуется спрашивать про возможность оплаты именно через QR-код СБП. Процесс оплаты занимает 10–20 секунд: продавец создает QR-код, турист сканирует его, выбирает банк и подтверждает платеж. В качестве альтернативы для безналичной оплаты туристы также могут использовать приложение Letim.

