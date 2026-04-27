Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»

Roots United поделились с «Афишей Daily» первой волной лайнапа «Планеты К-30». Фестиваль пройдет 10 и 11 июля в пространстве «K-30» на территории квартала «Мануфактура 10/12» на Синопской набережной в Петербурге.
Хедлайнером первого дня станет британский джазовый музыкант Камаал Уильямс. Он выступит с полноценным лайв-бендом. В 2016 году Уильямс вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом выпустил альбом «Black Focus», который стал одной из ключевых записей новой волны британского джаз-фьюжена.
10 июля на фестивале также выступят Lovanda с джазовым лайвом и джазовая сборная Петербурга под кураторством Антона Боярских — фронтмена Dizzy Dutch Duck. После концертной части пройдет ночная вечеринка, участников которой объявят позже.
Основной фестивальный день состоится 11 июля. На территории «K-30» и прилегающей парковке развернутся пять сцен с вечерними концертами и ночными сетами. В первой волне артистов ― Cream Soda, «Тима ищет свет», Петар Мартич, «Лауд», Errortica, шоукейс «Станции метро Горьковская» и шоукейс Roots United.
«Планета К-30» пройдет в пятый раз. Фестиваль вырос из экосистемы пространства «K-30», которое команда Roots United открыла в 2020 году в гавани Васильевского острова. В феврале 2026 года проект перезапустили как музыкальное пространство и клуб на территории «Мануфактуры 10/12».
Новых участников организаторы объявят позже.
Roots United — петербургское творческое объединение промоутеров, музыкантов и диджеев. Команда существует более 15 лет и стояла у истоков Present Perfect Festival.