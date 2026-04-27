Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»

«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков

Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Roots United

Roots United поделились с «Афишей Daily» первой волной лайнапа «Планеты К-30». Фестиваль пройдет 10 и 11 июля в пространстве «K-30» на территории квартала «Мануфактура 10/12» на Синопской набережной в Петербурге.

Хедлайнером первого дня станет британский джазовый музыкант Камаал Уильямс. Он выступит с полноценным лайв-бендом. В 2016 году Уильямс вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом выпустил альбом «Black Focus», который стал одной из ключевых записей новой волны британского джаз-фьюжена.

10 июля на фестивале также выступят Lovanda с джазовым лайвом и джазовая сборная Петербурга под кураторством Антона Боярских — фронтмена Dizzy Dutch Duck. После концертной части пройдет ночная вечеринка, участников которой объявят позже.

Основной фестивальный день состоится 11 июля. На территории «K-30» и прилегающей парковке развернутся пять сцен с вечерними концертами и ночными сетами. В первой волне артистов ― Cream Soda, «Тима ищет свет», Петар Мартич, «Лауд», Errortica, шоукейс «Станции метро Горьковская» и шоукейс Roots United.

«Планета К-30» пройдет в пятый раз. Фестиваль вырос из экосистемы пространства «K-30», которое команда Roots United открыла в 2020 году в гавани Васильевского острова. В феврале 2026 года проект перезапустили как музыкальное пространство и клуб на территории «Мануфактуры 10/12».

Билеты доступны на сайте «Афиши». Новых участников организаторы объявят позже.

Roots United — петербургское творческое объединение промоутеров, музыкантов и диджеев. Команда существует более 15 лет и стояла у истоков Present Perfect Festival.

Расскажите друзьям