По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер

Режиссер Алекс Херц представил трейлер короткометражного фильма «Моя девушка превратилась в червя». Премьера картины ожидается весной 2026 года.
Синопсис картины гласит: «После того как его девушка необъяснимым образом превращается в червя, Артур строит для нее миниатюрную утопию, пытаясь справиться со своим горем».
Фильм основан на вирусном тренде, зародившемся в 2024 году. Тогда пользователи твиттера массово спрашивали своих родителей и партнеров, продолжили бы они их любить, если бы те превратились в червей.
В прошлом году Херц снял серию рилсов и тиктоков, вдохновленных мемом «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?». В них режиссер представил мир, в котором его давняя партнерша превратилась в беспозвоночное, а он окружает ее заботой ― свиданиями, походами в кофейни и пикниками в парке.
Серия коротких роликов стала вирусной, собрав более 55 млн просмотров. В грядущей короткометражной картине автор хочет глубже осмыслить поднятую тему и продолжить делиться его главной идеей ― о безусловной любви.
Алекс Херц — сценарист, режиссер и монтажер из Лос-Анджелеса. Его фильмы показывали на фестивалях, в том числе SXSW, Heartland и Tallgrass.