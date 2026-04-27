Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок

Торги по продаже Рижского вокзала в столице признали несостоявшимися. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на протокол торгов, размещенный на сайте «РТС-тендер».



Процедуру отказались проводить из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Аукцион должен был состояться 29 апреля. Земельный участок передадут новому собственнику в субаренду.



В начале марта стало известно, что РЖД выставили Рижский вокзал на продажу. Стартовая цена лота составила 4 млрд рублей. В комплекс общей площадью более 7700 квадратных метров вошли само здание вокзала и нежилое помещение, а также земельный участок площадью свыше 13 тыс. квадратных метров.



Рижский вокзал расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Сущевский Вал. Это один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы. Здание построили в 1897–1901 годах по проекту петербургского архитектора С.А.Бржозовского.



Недавно аэропорт Домодедово купила компания, входящая в АО «Международный аэропорт Шереметьево». Покупка обошлась ей в 66,132 млрд рублей — это вдвое меньше, чем начальная цена, которую объявили перед аукционом.