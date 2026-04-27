У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел

Создатели фильма «Твое сердце будет разбито» экранизируют вторую часть цикла Анны Джейн после успеха первой картины. Сиквел получит название «По осколкам твоего сердца». Об этом «Афише Daily» сообщили в «Атмосфере кино».
Ожидается, что во второй части зрителей ждет развитие эмоциональной линии Полины и Барса: более глубокое погружение в характеры героев, новые испытания и драматические повороты. Дата релиза пока не назначена.
«Мы видим, насколько сильно зрители переживают за героев Анны Джейн и находят в этой искренности что-то личное. Именно эта поддержка вдохновила нас на продолжение — „По осколкам твоего сердца“. Во второй части ставки становятся выше, а чувства — еще глубже. Мы постараемся сохранить ту атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм, и сделать новую главу еще более эмоциональной и масштабной», — сказал генеральный продюсер Георгий Шабанов.
Первая часть вышла 26 марта. Фильм рассказывает о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.
Главные роли в ленте исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). В проекте также задействованы Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Картину поставил режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность».
Красноярская писательница Анна Джейн выпустила роман «Твое сердце будет разбито» в 2022 году. 1 февраля 2023-го она скончалась в возрасте 35 лет. В следующие два года Джейн стала самым издаваемым автором в России.