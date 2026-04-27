У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Атмосфера кино»

Создатели фильма «Твое сердце будет разбито» экранизируют вторую часть цикла Анны Джейн после успеха первой картины. Сиквел получит название «По осколкам твоего сердца». Об этом «Афише Daily» сообщили в «Атмосфере кино».

Ожидается, что во второй части зрителей ждет развитие эмоциональной линии Полины и Барса: более глубокое погружение в характеры героев, новые испытания и драматические повороты. Дата релиза пока не назначена.

«Мы видим, насколько сильно зрители переживают за героев Анны Джейн и находят в этой искренности что-то личное. Именно эта поддержка вдохновила нас на продолжение — „По осколкам твоего сердца“. Во второй части ставки становятся выше, а чувства — еще глубже. Мы постараемся сохранить ту атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм, и сделать новую главу еще более эмоциональной и масштабной», — сказал генеральный продюсер Георгий Шабанов.

Первая часть вышла 26 марта. Фильм рассказывает о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.

Главные роли в ленте исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). В проекте также задействованы Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Картину поставил режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность». 

Красноярская писательница Анна Джейн выпустила роман «Твое сердце будет разбито» в 2022 году. 1 февраля 2023-го она скончалась в возрасте 35 лет. В следующие два года Джейн стала самым издаваемым автором в России.

