«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»

В ночь с 21 на 22 мая «Ночлежка» проведет фестиваль «Дом на колесах» прямо в поезде, следующем из Москвы в Санкт-Петербург. Билетов будет всего 35 — большую часть разыграют в лотерее среди тех, кто пожертвует организации 350 или 3500 рублей.
В поезде выступят группа «Мегаполис», Антоха MC, певица Terelya, а также два секретных гостя — их имена «Ночлежка» объявит 4 мая.
Все пожертвования, сделанные на сайте организации, направят на помощь бездомным людям: ночлег, еду, восстановление документов и возвращение домой. Количество взносов не ограниченно — чем больше вы помогаете, тем выше шансы на выигрыш. При этом можно гарантированно попасть на фестиваль, купив билет за 35 тыс. рублей.
«Тема дороги и поездов на самом деле очень связана с бездомностью. Основной причиной бездомности, по нашей статистике, все еще является переезд в поисках работы, а вокзалы все еще являются как точкой входа в бездомность, так и местом, где люди „живут“», — пояснил директор «Ночлежки» Данил Краморов.
В конце марта, в День бездомного человека, группа «Хадн дадн» дала бесплатный получасовой концерт в поддержку «Ночлежки». Он прошел прямо на парадной лестнице офисного квартала Stone в Москве.