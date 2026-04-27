«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»

«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков

«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Ночлежка»

В ночь с 21 на 22 мая «Ночлежка» проведет фестиваль «Дом на колесах» прямо в поезде, следующем из Москвы в Санкт-Петербург. Билетов будет всего 35 — большую часть разыграют в лотерее среди тех, кто пожертвует организации 350 или 3500 рублей.

В поезде выступят группа «Мегаполис», Антоха MC, певица Terelya, а также два секретных гостя — их имена «Ночлежка» объявит 4 мая.

Все пожертвования, сделанные на сайте организации, направят на помощь бездомным людям: ночлег, еду, восстановление документов и возвращение домой. Количество взносов не ограниченно — чем больше вы помогаете, тем выше шансы на выигрыш. При этом можно гарантированно попасть на фестиваль, купив билет за 35 тыс. рублей.

«Тема дороги и поездов на самом деле очень связана с бездомностью. Основной причиной бездомности, по нашей статистике, все еще является переезд в поисках работы, а вокзалы все еще являются как точкой входа в бездомность, так и местом, где люди „живут“», — пояснил директор «Ночлежки» Данил Краморов.

В конце марта, в День бездомного человека, группа «Хадн дадн» дала бесплатный получасовой концерт в поддержку «Ночлежки». Он прошел прямо на парадной лестнице офисного квартала Stone в Москве.

Расскажите друзьям