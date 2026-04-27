Музей Транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х

5 мая в павильоне Музея Транспорта Москвы на ВДНХ откроется выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Экспозиция расскажет, как в России покупали первые «шестисотые» Mercedes, искали «не битые, не крашеные» Audi и торговались «у капота» за праворульные Honda. На выставке покажут более 25 автомобилей из Европы, Азии и США — среди них BMW 7-й серии, Mitsubishi Pajero, Volvo 850, Saab 9000, Audi 100, Toyota Sprinter и Ford Thunderbird.
Выставка разделена на пять тематических зон, которые повторяют путь покупателя и продавца на рынке: от мечты об иномарке и выбора машины до перегона, сделки и дальнейшей жизни автомобиля. Входная инсталляция «Сектор-приз» представит иномарку как символ желаемой жизни и одновременно ставку в азартной игре. Ее центральным объектом станет BMW 7-й серии E32 — одна из символов статуса в 1990-е.
Зона «Не бита, не крашена» перенесет посетителей на авторынок, где нужно сравнивать автомобили, разбираться в их состоянии и не верить продавцу на слово. Раздел «Риск без контракта» расскажет о перегоне машин в Россию и непрозрачных практиках ввоза — например, о «распилах», когда автомобиль перевозили по частям. В зоне «Торг уместен» покажут, как вокруг иномарок возникала инфраструктура сервисов, запчастей и противоугонных средств — от сигнализаций до оставленной в салоне милицейской фуражки.
Финальный раздел «Долго и счастливо» посвятят современной жизни автомобилей, ввезенных в Россию в 1990-е. Он создан вместе с Breechka Magazine и включает фотосерию Леонида Сорокина о нынешних владельцах культовых машин той эпохи.
Над художественным оформлением выставки работает объединение 10.203, архитектуру проекта создали бюро «Хора», Даниил Наринский и Алексей Снетков. В экспозиции также появится саунд-арт композитора Михаила Федотова, а к лету для детей подготовят отдельный маршрут с интерактивными заданиями.