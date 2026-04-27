В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного

В Ярославле историки во время археологической экспедиции нашли серебряную копейку Ивана Грозного, которая относится к XVI веку. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова.
«Это копейка (чешуйка) Ивана IV Васильевича. На обратном изображении всадник с копьем, скачущий вправо. На реверсе: "КНСЬ ВЕЛИКИ ИВАНЪ ВСЕЯ Р" (Князь Великий Иван Всея Руси), Псковский или Новгородский монетный двор», — говорится в посте. Специалисты создали 3D-копию артефакта для его исследования.
Недавно в Москве в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной тоже нашли уникальный клад. Во время реставрации в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами. Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывал около 20 тыс. монет.