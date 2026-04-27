В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного

Недавно в Москве в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной тоже нашли уникальный клад. Во время реставрации в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами. Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывал около 20 тыс. монет.