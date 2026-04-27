На машину Славы Мэрлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве

На машину музыканта Славы Марлоу 27 апреля упало дерево из-за снегопада в Москве.



Фотографией проишествия артист поделился в инстаграме*. На ней видно, как дерево повредило переднюю часть кузова. «Впервые в жизни взял полную страховку», — написал Слава.



Как пишет телеграм-канал Shot, модель транспортного средства — Suzuki Jimny. Авто стоит около 4,2 млн рублей.