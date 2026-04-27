У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса

HBO Max показал первый постер спин-оффа «Теории большого взрыва» — сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную». Премьера состоится на стриминге в июле.
Сюжет разворачивается вокруг владельца магазина комиксов Стюарта Блума (Кевин Суссман) — второстепенного героя оригинального сериала. Постер тоже выполнен в стилистике комиксов. На обложке значится: «Большой взрыв был только началом».
По сюжету Блум случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает апокалипсис сразу в нескольких Вселенных. Блум вместе со своей девушкой Дениз (Лорен Лапкус), геологом Бертом (Брайан Позен) и квантовым физиком Барри Крипке (Джон Росс Боуи) пытается восстановить реальность. По пути команда сталкивается с альтернативными версиями знакомых героев из оригинального шоу.
Над сериалом работают соавторы «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой», «Маяк 23»). В отличие от оригинала и других спин-оффов — «Детства Шелдона» и «Первого брака Джорджи и Мэнди», — новый проект будет сочетать комедию с насыщенной научной фантастикой.
Оригинальную музыкальную тему для сериала написал Дэнни Элфман — обладатель «Эмми», «Грэмми» и номинант на «Оскар». Он известен по саундтрекам более чем к 100 фильмам и 40-летней совместной работе с Тимом Бертоном над фильмами «Бэтмен», «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством» и «Алиса в Стране чудес».