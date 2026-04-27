В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер

Съемки картины Аличе Рорвахер «Три инцестуозные сестры» начались в Италии, сообщает Film Crave. Исполнителей главных ролей уже заметили на площадке.
В фильме снимаются Сирша Ронан («Выгон»), Джесси Бакли («Хамнет»), Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош О’Коннор («Претенденты»). Последний уже работал с Рорвахер — он сыграл главную роль в ее фильме «Химера».
Новая работа режиссерки основана на графическом романе Одри Ниффенеггер «Три инцестуозные сестры». Сценарий Рорвахер написала вместе с Отессой Мошфег — писательницей, известной по роману «Мой год отдыха и релакса».
В центре сюжета окажутся три сестры (Офиль, Клотильда и Беттина), живущие в уединении. Их судьбы переплетаются с мужчиной по имени Париж, который вступает в отношения с одной из них.