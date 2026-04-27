На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: David Clode/Unplash

Ульяновский зоопарк передал четырех траурных какаду Бэнкса, которых изъяли на таможне в Оренбургской области, в центр реабилитации и воспроизводства Московского зоопарка. Об этом сообщил орнитолог куратор зооколлекции Ульяновского зоопарка Максим Корольков.

3 апреля Федеральная таможенная служба рассказала, что у поселка Акбулак был остановлен автомобиль, в салоне которого находились клетки с экзотическими пернатыми — их насчитывалось более 100. Машина ехала из Ташкента через Оренбургскую область, разрешительных документов на ввоз живого груза у водителя не было. В отношении него возбудили уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ), мужчину отправили под домашний арест.

Корольков отметил, что птиц решили передать в центр реабилитации и воспроизводства Московского зоопарка на временную передержку. Для их перевозки из столицы специально приехал оборудованный автомобиль с большими клетками. «Дело в том, что траурный какаду Бэнкса достигает в высоту порядка 50 сантиметров, соответственно, клетка должна быть намного выше, чтобы попугаям было удобно в ней передвигаться», — пояснил орнитолог.

Перед отправкой какаду осмотрели ветеринары. Сейчас птицы находятся в Московском зоопарке на карантине. 

Недавно специалисты также спасли кошачьего лемура, которого содержали в антикафе «Лемур-кафе Вася». Его также направили в столичный зоопарк.

