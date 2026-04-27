«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году

Сеть магазинов косметики «Лэтуаль» планирует в 2026 году закрыть 150 точек, сообщают «Известия». Годом ранее ретейлер уже прекратил работу 93 филиалов — это около 10% от общего количества.

В компании называют это оптимизацией и адаптацией к текущим условиям рынка. С одной стороны, покупатели уходят в онлайн — и именно онлайн-платформу «Лэтуаль» развивает в первую очередь. С другой — сократился ассортимент. Как рассказала директор по маркетингу Татьяна Ломтева, компания не смогла получить лицензии на приобретение и продажу продукции известных парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel.

По итогам 2025 года выручка «Лэтуаль» составила 83,9 млрд рублей — на 6% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток впервые с 2012 года превысил 1 млрд рублей.

Тем временем укрепляются позиции конкурентов, в частности «Золотого яблока». До 2030 года компания планирует запустить в России собственное производство уходовой косметики: уже ведутся переговоры с несколькими заводами на Урале и в Московской области. «Золотое яблоко» также выходит на китайский рынок: там откроется целое здание-магазин.

Chanel