Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века

Снегопад в Москве 27 апреля стал одним из самых поздних в столице с начала 2000-х годов, пишет РБК.



На метеостанции МГУ высота сугробов достигла 14 сантиметров, на ВДНХ — 12 сантиметров, а на Балчуге и в Тушино — 10 сантиметров. Ожидается, что в течение дня выпадет 19 миллиметров осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



Как следует из данных архива Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД), в XXI веке самый поздний снег в столице появлялся в период с начала марта по середину мая. В 2017 году он выпал 12 мая, в 2024 году — 9 мая. В пятерку также входят 2009 год (тогда такие осадки выпали 21 апреля) и 2005-й (20 апреля).



27 апреля на Москву вновь обрушился снегопад. В городе также наблюдаются гололедица и сильный ветер. Из-за стихии на дорогах образовались пробки, затруднено движение общественного транспорта и поездов, во Внуково задерживаются авиарейсы. Сервисы аренды самокатов и велосипедов временно приостановили работу.