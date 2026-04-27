Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Музей Транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Мэрлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков
Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation
Создатели «Дьявол носит Prada-2» думали о камео Адриана Греньера, но не успели из‑за графика
Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом
Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая

Иллюстрация: Nintendo, Universal

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» получил дату цифрового релиза — 5 мая, спустя месяц после начала проката в кинотеатрах.

Всего неделю назад новая часть приключений водопроводчика стала самым кассовым фильмом 2026 года, а теперь ее мировые сборы перевалили за 800 млн долларов. Прежде самым кассовым фильмом года считался «Пегас-3» — китайская спортивная комедия. Он сместился на второе место. На третьем — «Проект „Конец света“» с общими сборами 285 млн долларов.

Ранее «Супер Марио: Галактическое кино» поставил другой рекорд: фильм собрал 34 млн долларов в первый день проката. Это лучший результат среди всех проектов 2026 года. Он обошел даже «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом, заработавший 33,1 млн долларов в первый день.

По сюжету Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему.

К озвучке вернулся состав первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). Среди новых героев — Фокс МакКлауд, которого озвучил Глен Пауэлл.

