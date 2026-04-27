Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Музей Транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Мэрлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков
Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation
Создатели «Дьявол носит Prada-2» думали о камео Адриана Греньера, но не успели из‑за графика
Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом
Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков

Фото: Warner Bros. Television

Режиссер Энди Мускьетти рассказал о работе над сценарием второго сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». По его словам, действие в новой части развернется в 1935 году и расскажет о банде Брэдли — группе грабителей банков, которые становятся частью кошмара после прибытия в Дерри.

Премьера первого сезона шоу состоялась накануне Хэллоуина — 26 октября. Он основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу рассказывает о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». 

Сюжет разворачивается в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям рассказывают о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри. В шоу снялись Билл Скарсгорд, Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар.

Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Предположительно, третья часть будет посвящена началу XX века. 
 

