Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»

Актер рассказал, что после окончания «Парков и зон отдыха» он находился в поиске более драматической роли. Скотт пояснил: «Я просто хотел сменить направление, и мне было трудно рассматриваться на роли, которые не были бы комедийными. Я, например, очень добивался роли в „Большой маленькой лжи“ — я очень хотел это сделать. Я хотел работать с Риз Уизерспун, со всеми этими актерами и Жан-Марком Валле. Но мне действительно пришлось „вести кампанию“ и несколько раз проходить пробы, чтобы доказать, что я могу сыграть нечто некомедийное».