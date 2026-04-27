В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов

На территории усадьбы Воронцово в Москве прошел парад французских бульдогов, сообщается в соцсетях площадки. С 11.00 до 18.00 десятки питомцев в нарядах торжественно прошли по красной дорожке.
Жюри определило победителей в номинациях: «Мисс Булочка», «Мистер Круассанчик», «Бульданутая семейка» и «БулиВуд». Гостей также ждала и секретная номинация — «Приз симпатий жюри». Победителя определили прямо на месте.
На мероприятии выступала группа «Мое». Все собранные на благотворительном параде средства направили в Центр помощи французским бульдогам — некоммерческую организацию, работающую с 2014 года. Волонтеры спасают, лечат, ищут новые семьи и обеспечивают пожизненный уход за собаками с особыми потребностями.
Как рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия, в 2025 году центр спас 733 бульдога и нашел дом для 525 животных. На апрель 2026 года к волонтерам уже поступило 306 бульдогов, из них 120 нашли дом, 38 остались на пожизненной «пенсии», а 121 собака все еще ждет своих будущих хозяев.