В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии

27 апреля в Москве вновь начал формироваться снежный покров. В соцсетях очевидцы делятся кадрами выпавших осадков.
По данным Гидрометцентра РФ, за день может выпасть до 7 сантиметров осадков. В городе также наблюдаются гололедица и сильный ветер, порывы которого к вечеру могут достигать 25 метров в секунду. Причиной непогоды стал балтийский циклон.
В разных районах Москвы из-за упавших на дороги деревьев затруднено движение на дорогах. По информации «Мострансавто», в столице упали деревья на 5-м проспекте Новогиреева, из-за чего не могут проехать автобусы 193, 110, 110Н. На Главной аллее Измайловского парка остановилась работа маршрута 399, а на Зеленом проспекте — маршрута 889.
Автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, просят отказаться от поездок на личном транспорте или строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан просят быть аккуратными на улице в непогоду и, в частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Из-за сложных погодных условий в Москве ожидаются локальные корректировки в движении трамваев. В Дептрансе рекомендовали пассажирам следить за объявлениями водителей. При этом цены на такси на фоне снегопада выросли в 2–5 раз.
На Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы дерева. Из-за этого образовались огромные очереди на автобусы.
Во Внуково из-за метеоусловий отложен вылет некоторых авиарейсов. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, семь поездов Павелецкого направления в Москву отстают от графика до 2,5 часа. Задерживаются поезда из Владикавказа, Белгорода, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента.
Сервисы аренды самокатов и велосипедов временно приостановили работу. Операторы каршеринга также ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице побит суточный рекорд по количеству осадков, который держался с 1880 года, точное значение нового максимума станет известно после 21.00. «К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 см! Это третий рекорд сегодняшнего дня — еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!», — написал синоптик.
Тем временем желтый погодный уровень, связанный с осадками, объявлен до 9.00 28 апреля. До конца текущих суток в столичном регионе продолжится дождь, переходящий в мокрый снег.
Последний раз в Москве снег выпадал 9 апреля. Тогда выпало до 5 сантиметров снега.