С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ

С 1 апреля 2027 года мигранты смогут оформить детские выплаты только спустя 5 лет после получения гражданства России. Об этом сообщает ТАСС, соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Правительства России.
Ранее такие пособия предоставлялись всем нуждающимся семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил: «Скорректировано законодательство в части введения ценза оседлости для получения социальных детских выплат. Резонансные случаи были, когда приезжают многодетные семьи, становятся гражданами Российской Федерации и начинают получать пособие».
Пока ограничение касается только единого пособия на детей, однако Нилов не исключил его распространения и на другие меры соцподдержки: «Но исключать нельзя, что и дальше в этом направлении будем двигаться. Это принцип справедливости — этот ценз оседлости. Для того, чтобы не было какого-то такого, знаете, иждивенчества».
