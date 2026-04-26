«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков

Фильм-биография Майкла Джексона «Майкл» за первый уик-энд заработал 97 млн долларов в США и 217 млн долларов по всему миру, сообщает Variety. Это лучший в истории результат среди байопиков.
Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» об истории группы N.W.A. — 60 млн долларов в первый уик-энд. Для сравнения: «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри начала с 51 млн долларов внутри страны.
В российский прокат «Майкла» выпустит «Вольга» 28 мая. Главную роль исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон. В актерский состав также вошли Колман Доминго («Синг-Синг»), Ниа Лонг («Лов Джоунс»), Майлс Теллер («Одержимость») и Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»).
Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.
Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями о перевоплощении Джаафара в Майкла: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».