Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation

В настоящий момент также ведется работа над вторым сезоном сериала «Чужой: Земля». Съемки начнутся летом в Лондоне. Сколько всего сезонов получит шоу — пока не ясно. Шоураннер Ной Хоули рассказал: «Я надеюсь [что сезоны еще будут] — у меня есть направление, но я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы его достичь. При условии, что соотношение производственных затрат и зрительского интереса останется соразмерным, мы можем продолжать столько, сколько захотим».