Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation

Иллюстрация: Sega

Sega опубликовала первый тизер игры Alien: Isolation 2. Ролик вышел в День Чужого — неофициальный праздник, который поклонники серии отмечают 26 апреля.

Продолжение анонсировали в 2024 году — в честь 10-летия первой части. Разработкой занимается та же команда. На какие платформы выйдет игра пока неизвестно. В тизере можно заметить знакомую по первой части станцию сохранения.

Видео: Sega

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году. Игру выпустили на консолях (Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4), компьютерах (Windows, Linux, OS X) и мобильных устройствах (Android, iOS).

При создании первой части разработчики вдохновлялись оригинальным фильмом 1979 года. Игроку престояло играть за Аманду — 26-летнюю дочь Эллен Рипли, главной героини фильма. Необходимо было перемещаться по локациям, исследовать их и находить предметы для дальнейшего продвижения. Параллельно за игроком охотился Чужой.

В настоящий момент также ведется работа над вторым сезоном сериала «Чужой: Земля».  Съемки начнутся летом в Лондоне. Сколько всего сезонов получит шоу — пока не ясно. Шоураннер Ной Хоули рассказал: «Я надеюсь [что сезоны еще будут] — у меня есть направление, но я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы его достичь. При условии, что соотношение производственных затрат и зрительского интереса останется соразмерным, мы можем продолжать столько, сколько захотим».

