Создатели «Дьявол носит Prada-2» думали о камео Адриана Греньера, но не успели из‑за графика

Фото: Fox 2000 Pictures

Режиссер фильма «Дьявол носит Prada-2» Дэвид Фрэнкел признался, что хотел включить в картину эпизод с Нейтом — парнем Энди, которого в оригинале 2006 года сыграл Адриан Греньер. Но в итоге этого не случилось.

«У меня была идея добавить его в камео, но производственный график оказался слишком плотным, и мы не успели», — рассказал Фрэнкел. Он добавил, что съемки завершились менее чем за месяц до запланированной даты выхода, поэтому «времени не было».

О том, что персонаж Греньера не появится в сиквеле, стало известно еще прошлым летом. Позже актер говорил газете Page Six: «Мы все фанаты этого фильма — независимо от того, снимались мы в нем или нет. Очевидно, было обидно не получить звонок с приглашением в сиквел. Но я также понимаю, что вокруг персонажа Нейта был некоторый негатив, так что, возможно, это как-то связано».

«Дьявол носит Prada-2» выйдет в мировой прокат 1 мая. По сюжету бывшая ассистентка Миранды Пристди (Мерил Стрип) Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) должна спасти журнал от кризиса печатной прессы. Теперь она редактор отдела статей в Runway и вновь сталкивается с бывшей начальницей. На пути они встречают и бывшую помощницу Миранды — теперь уже влиятельную Эмили (Эмили Блант).

Саундтреком к фильму стала песня «Runway» в исполнении Леди Гаги и Doechii. Ее отрывок впервые прозвучал в финальном трейлере сиквела. Гага и Doechii поют дуэтом: «Ты рождена для подиума./С понедельника по воскресенье/Могу превратить танцпол в подиум». Doechii зачитывает: «Да, добавь немного дерзости,/Да, чуть-чуть попы,/Да, первый ряд орет,/Сделай пируэт». 

