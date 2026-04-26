В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Andrea Leopardi/Unsplash

Мэрия Афин планирует прекратить все программы поддержки туристической отрасли в районе Плака из-за огромного числа туристов.  В прошлом году город посетили 8 млн человек, что стало рекордом для мегаполиса, сообщает The Guardian.

По словам мэра Хариса Дукаса, исторический центр переполнен, а из-за наплыва иностранцев исторические районы потеряют свой уют и самобытность. Дукас добавил, что город вынужден ежемесячно тратить все больше денег на новую инфраструктуру: электросети, водоснабжение, дренаж и 5G. Почти все это нужно для обслуживания туристов, а не постоянных жителей. При этом из-за толп приезжих жизнь в центре становится недоступной: аренда и цены на продукты растут, после чего местные жители вынуждены переезжать.

«Афины не могут функционировать как гигантский отель. Нужны ограничения и правила. Города тоже должны иметь право голоса в вопросах своего развития», — сказал мэр.

Дукас занял пост мэра в 2024 году и начал программу по озеленению Афин. По оценкам, под его руководством в историческом центре площадью 39 квадратных километров высадили 3855 деревьев. Чиновник также борется с «безудержным развитием» основных туристических мест. Например, со строительными компаниями и инвесторами, которые намерены возвести многоэтажные здания у подножия Акрополя V века до н. э. 

Сейчас мэр настаивает на приостановке выдачи разрешений на строительство новых отелей. Градоначальник также пытается остановить стихийное открытие кафе и ресторанов на крышах зданий.

«Мы прекратим все инвестиции в туристическую инфраструктуру Плаки, которую я намерен спасти. Места больше нет. Ни для краткосрочной аренды, ни для апартаментов с обслуживанием, ни для отелей, ни для каких-либо других туристических целей. Этот район перенасыщен», — заявил Дукас. Харис также добивается приостановки выдачи разрешений на строительство новых отелей.

В феврале 2025 года меры безопасности из‑за наплыва туристов усилила мэрия Отару в Японии. Туристы каждую зиму приезжают в этот небольшой городок после выхода фильма «Любовное письмо» Сюндзи Ивая в 1995 году.

