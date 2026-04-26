Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая

1 мая в Москве вновь ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха составит от +4 до + 6 градусов, а по области – до +8 градусов. Об этом РИА «Новостям» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, в Подмосковье – от – 2 до +3 градусов.
«В последующие майские дни немного потеплеет: 2-го мая минимальная температура составит около 0, градусов максимальная – от + 7 до +12, а 3-го мая – от +2 до +7 градусов, после полудня – от + 10 до + 15 градусов», – добавил Тишковец.