Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»

Актриса Маккенна Грейс опубликовала видео в образе Дафны из сериала «Scooby-Doo: Origins». По сюжету герои объединятся, чтобы раскрыть свое первое дело — и познакомиться со щенком, который станет их верным товарищем.
Наряд Дафны отсылает к уже знакомому мультипликационному образу: фиолетовое платье, рыжие волосы с челкой и шарф. Правда, шарф из ярко-зеленого превратился в лиловый от Prada.
Когда выйдет сериал, пока не известно. В нем будет восемь эпизодов. По сюжету Шэгги и Дафна отправляются в летний лагерь и оказываются втянуты в тайну, связанную с пропавшим щенком немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и увлеченной наукой Велмой, а также странным, но симпатичным парнем Фредом ребята берутся за расследование.
Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступят Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Вместе с ними исполнительными продюсерами станут Грег Берланти, Сара Шехтер, Ли Лондон Редман, Андре Немец, Джефф Пинкнер, Адриенна Эриксон и Тоби Хейнс. Последний также срежиссирует пилотный эпизод шоу.
Недавно Netflix сообщил о начале съемок и опубликовал первый кадр. На нем помимо Грейс запечатлены Таннер Хаген («Больница Питт») в образе Шегги, Эбби Райдер Фортсон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») — Велмы, а Максвелл Дженкинс («Затерянные в космосе») — Фреда.
Анимационный сериал, с которого началась франшиза, появился в конце 60-х. Первый игровой проект по «Скуби-Ду» сняли в 2002 году. В фильме сыграли Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Скуби-Ду озвучил Нил Фэннинг. Картина собрала в мировом прокате более 250 млн долларов. В 2024 году на экраны вышел сиквел, он заработал более 180 млн. Еще два фильма представили в 2009-м и 2010 годах.