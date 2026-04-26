В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин

Лидер Румынии Никушор Дан сообщил в соцсетях, что подписал закон о борьбе с «фемицидом». В законодательстве страны такое понятие появилось впервые. Согласно документу, теперь за умышленное убийство женщины мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.
«Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Этот закон превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм. Согласно новому закону, за "фемицид" — убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия, — теперь грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок», — говорится в публикации.
Необходимость ужесточения законодательства объясняют ростом преступности внутри семей. Согласно статистике, за восемь месяцев 2025 года в стране произошло 33 убийства, совершенные членами семей, в 69% случаев жертвами стали женщины. В среднем в Румынии от рук родственников ежемесячно погибают три женщины.
Законопроект внесли в парламент в октябре 2025 года. Он получил беспрецедентную поддержку: под ним подписались более 270 депутатов от всех политических партий. Ранее такие преступления в румынском законодательстве классифицировались как жестокое убийство, однако теперь термин получил юридическое определение как форма гендерного насилия.
В России же до сих пор не принят закон о домашнем насилии. В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тыс. обращений. С января по декабрь число звонков выросло на 40% — это рекорд со времен пандемии коронавируса.