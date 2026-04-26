Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation
Создатели «Дьявол носит Prada 2» думали о камео Адриана Гренье — но не успели из‑за плотного графика
Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом
Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
Вышел новый трейлер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Уиллем Дефо в новом трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Дональда Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне после стрельбы
Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке
Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию
В Турции нашли мраморную статую Афины
Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании
В «Яндекс Переводчике» появился чеченский язык
Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом Дурикович
Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями
Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини
Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут
Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году
15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ
Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro
УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России
В России пройдет чемпионат по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей

Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci

Фото: @gucci

Джонатан Глейзер, известный по фильмам «Зона интересов» и «Побудь в моей шкуре», создал короткометражный фильм для Gucci.

Двухминутное видео разворачивается в мотеле под светом полной луны. Как пишет сам модный дом, «картина балансирует на грани реального и сюрреалистического: люди пересекаются, чтобы вместе отправиться в новое приключение».

Персонажи просыпаются в мотеле, их фигуры освещены софитами. Они облачаются в наряды Gucci, выходят на ночную прогулку, а затем взлетают на автомобиле к луне.

Видео: @gucci

«Зона интересов» вышла в российский прокат в мае 2025 года. Это история семьи коменданта Освенцима Рудольфа Хесса: вместе с супругой и детьми он живет в роскошном доме, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что нарушает идиллию, — это клубы дыма из крематория, крики жертв, стрельба и лай собак. При этом Хессы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком. 

«Глейзер специально не показывает жертв холокоста (мы видим только дым печей), а показывает людей (хотя непонятно, можно ли назвать их людьми), которые пытаются возвести „райский сад“ посреди настоящего ада. А поскольку Глейзер не логоцентричный режиссер, словам он предпочитает силу изображения. В этом смысле его „Зона интересов“ — чистое кино, потому что оно разговаривает со зрителями исключительно на языке оседающих в памяти образов», ― отмечал кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.

«Зона интересов» получила Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук. В главных ролях Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Тони Эрдманн») и Кристиан Фридель («Белый лотос», «Белая лента»). 

