В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу

В эстонском городе Тарту на городской ярмарке впервые прошел чемпионат по имитации поросячьего визга, пишет Metro. Участников оценивали по трем критериям: правдоподобность, сила и зрелищность.
В жюри позвали специалистов по свиноводству. Победитель получил полтуши свиньи и колбасные изделия.
Такой конкурс популярен во Франции и проводится с 1975 года. Мероприятие организует Ассоциация торговцев и ремесленников коммуны при поддержке местного сообщества. Цель праздника — почтить сельскохозяйственные традиции региона, привлечь внимание к городу и подарить зрителям незабываемые впечатления. В прошлом году победителем стал действующий чемпион мира по свиному крику Ноэль Жаме.