Вышел новый трейлер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем

Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Television

Prime Video представила новый трейлер «Паука-Нуара» — сериала с Николасом Кейджем в роли Человека-паука. Премьера состоится 27 мая. Проект будет доступен как в черно-белом, так и в цветном варианте.

Действие «Паука-Нуара» разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал рассказывает о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

Главного злодея сыграл Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». Первые два эпизода поставил и спродюсировал Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»).

Видео: Prime Video

Шоураннерами выступили Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они разработали сериал с обладателями премии «Оскар» Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, работавшими над «Человеком-пауком: Через вселенные». Производством занимается студия Sony Pictures Television эксклюзивно для MGM+ и Prime Video.

Недавно Prime Video опубликовала проморолик сериала. В ролике показали злодеев: Песочного человека, Могильщика и Мегаватта, а также авторитета преступного мира Сильвермейна.

Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Актер вернется к роли и в предстоящей анимационной картине «Человек-паук: За пределами вселенных», которая выйдет в 2027 году.

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

