Уиллем Дефо в новом трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»

На ютуб-канале IGN Movie Trailers вышел новый трейлер фильма «Вечеринка в честь дня рождения», главную роль в котором сыграли Уиллем Дефо и Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»).
Фильм основан на одноименном романе Паноса Карнезиса. Сюжет разворачивается в конце 1970-х годов на частном средиземноморском острове судоходного магната Маркоса Тимолеона (Дефо).
В честь 25-го дня рождения своей единственной дочери Софии (Сонн) он закатывает роскошную вечеринку. При этом цель магната не только отпраздновать, но и разрушить тайные отношения Софии и принять за дочь судьбоносное решение, которое изменит всю ее жизнь.
В картине также сыграли Джо Коул («Острые козырьки»), Эмма Суарес («Джульетта») и другие. Режиссером проекта выступил Мигель Анхель Хименес. Съемки фильма проходили в Греции — на острове Корфу и в Афинах.
Впервые картину показали 7 августа 2025 года на кинофестивале в Локарно. Дата выхода в прокат пока неизвестна.
Недавно актер стал звездой мемов. В соцсетях завирусился трек студента ГИТИСа, посвященный Дефо. Под него пользователи повторяли странные позы актера из его фотосессий.