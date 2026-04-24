Студия A24 сообщила о завершении съемок фильма «Закулисье реальности». Релиз в США назначен на 29 мая. За прокат в России отвечает «Вольга», премьера состоится 4 июня.
На фото, которым A24 сопроводила пост, — Кейн Парсонс, режиссер фильма. Юноше всего 19 лет, что делает его самым молодым постановщиком в истории студии.
Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты: желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.
По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
Ранее вышли несколько тизеров. В одном показаны пустые помещения на разных уровнях здания. Судя по ролику, большинство комнат расположены под землей — окна есть только на первых двух уровнях. Во втором тизере уже появились герои. Персонаж Эджофора говорит: «Все эти комнаты. Это место создает их. Это словно лабиринт, он продолжается и продолжается. Иногда я боюсь, что потеряюсь».