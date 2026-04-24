Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал первый кадр сериала «Scooby-Doo: Origins». Стриминг также объявил о начале съемок.

В сериале команда объединится, чтобы раскрыть свое первое дело, и познакомится со щенком, который станет их верным товарищем. Всего выйдет восемь эпизодов.

На кадре изображены Маккенна Грейс («Голодные игры: Рассвет жатвы») в образе Дафны, Таннер Хаген («Больница Питт») — Шегги, Эбби Райдер Фортсон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») — Велмы, а Максвелл Дженкинс («Затерянные в космосе») — Фреда.

© Netflix

По сюжету Шэгги и Дафна отправляются в летний лагерь и оказываются втянуты в тайну, связанную с пропавшим щенком немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и увлеченной наукой Велмой, а также странным, но симпатичным парнем Фредом ребята берутся за расследование.

Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступят Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Вместе с ними исполнительными продюсерами станут Грег Берланти, Сара Шехтер, Ли Лондон Редман, Андре Немец, Джефф Пинкнер, Адриенна Эриксон и Тоби Хейнс. Последний также срежиссирует пилотный эпизод шоу.

Анимационный сериал, с которого началась франшиза, появился в конце 60-х. Первый игровой проект по «Скуби-Ду» сняли в 2002 году. В фильме сыграли Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Скуби-Ду озвучил Нил Фэннинг. Картина собрала в мировом прокате более 250 млн долларов. В 2024 году на экраны вышел сиквел, он заработал более 180 млн. Еще два фильма представили в 2009-м и 2010 годах.

