Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс

Фото: Images Press / Getty Images

Сцены с певицей Дайаной Росс вырезали из фильма «Майкл» из-за «определенных юридических ограничений», заявила актриса Кэт Грэм («Дневники вампира») в соцсети Х.

Грэм рассказала, что сыграла легендарную артистку в нескольких сценах. Но отснятый материал не вошел в финальную версию картины, хотя, по словам актрисы, «команда приложила максимум усилий, чтобы сохранить как можно больше истории».

Это означает, что зрители не увидят на экране отношения между Майклом Джексоном и Росс. Артисты подружились, когда Майкл был еще ребенком и выступал в составе группы Jackson 5.

При жизни Джексон признавался, что был очарован Дайаной. Брат Майкла Джермейн утверждал, что песню «Remember the Time» 1992 года написали с мыслью о Росс.

Байопик о Майкле Джексоне выйдет в кинопрокат 24 апреля. Он расскажет о ранних годах жизни Джексона. Роль поп‑звезды исполняет его племянник Джаафар Джексон, отца Джо Джексона играет Колман Доминго, а мать Кэтрин воплощает Ниа Лонг.

Режиссером проекта выступил Антуан Фукуа. Хотя фильм снимали при поддержке семьи покойного Джексона, дочь артиста Пэрис публично раскритиковала картину.

Изначально планировалось, что лента исследует влияние обвинений в растлении несовершеннолетних на жизнь Джексона. Но сценарий пришлось переписать. По информации СМИ, это произошло из-за запрета на упоминание в кино одного из обвинителей, Джордана Чандлера.

Из фильма, по слухам, вырезали вообще все упоминания о скандальных процессах. Из-за этого релиз неоднократно откладывали, а команде пришлось отработать 22 дополнительных дня, чтобы снять полностью новую третью часть фильма и доработать сцены из начала ленты. Пересъемки обошлись продюсерам в сумму от 10 до 15 млн долларов.

Ожидается, что «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году, и дальнейшем злоупотреблении обезболивающими препаратами.

