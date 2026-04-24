Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»

На церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не стали вручать спецприз «За вклад в мировой кинематограф», который должен был получить Александр Сокуров. Об этом сообщает «Коммерсант».
О присуждении Сокурову награды сообщила 14 апреля киновед и режиссер Любовь Аркус. В своем телеграм-канале она опубликовала скриншот письма Сокурову от президента ММКФ Никиты Михалкова. Аркус удивилась этому письму, отметив, что за последние четыре года ни одному фильму Сокурова не дали прокатное удостоверение, а недавно ни один из кинотеатров Петербурга не согласился показать ретроспективу его фильмов.
Несмотря на присуждение режиссеру награды, ни он сам, ни Никита Михалков не участвовали в церемонии закрытия кинофестиваля.
19 апреля на ММКФ показали новый документальный фильм Сокурова «Записная книжка режиссера», премьера которого состоялась в прошлом году в Венеции. Пятичасовая картина посвящена истории России с 1961 по 1995 год. В Москве ее показывали с антрактом.
После показа, как сообщил Сокуров, он передал программному директору ММКФ Ивану Кудрявцеву письмо, адресованное Михалкову. В нем режиссер предложил обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино.
Уже после церемонии награждения Сокуров написал в своем телеграм-канале, что был уверен: вручение ему награды отменят. «Накануне премьеры нашего фильма я получил подтверждение своим предположениям ― вручение премии отменяется. Ну что же: отменяется ― так отменяется. Мое дело ― работать над кинофильмами», ― добавил режиссер.
Первый фильм Сокуров снял в 1978 году, но до конца восьмидесятых ни одну из его картин не пустили в советский прокат. Зато после уже отснятые его ленты с большим успехом представляли советское кино на международных кинофестивалях. В 2011 году его драма «Фауст» удостоилась «Золотого льва» на Каннском смотре. В 2017 году режиссер получил премию Европейской киноакадемии за творчество в целом.
В 2010 году Сокуров открыл мастерскую на кафедре кино и телевидения в Кабардино-Балкарском госуниверситете в Нальчике. Ее окончили 12 человек, среди которых: Кантемир Балагов, получивший призы в Каннах за «Тесноту» и «Дылду»; Кира Коваленко, чья драма «Разжимая кулаки» победила в каннской программе «Особый взгляд»; Владимир Битоков, взявший приз «Кинотавра» и участвовавший в Венецианском кинофестивале; Александр Золотухин и Малика Мусаева, чьи фильмы попадали в программу Берлинале.