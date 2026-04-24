Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга

Фото: Warner Bros.

Universal Pictures выпустила тизер фильма Стивена Спилберга «День разоблачения». Картина выйдет в мировой прокат 6 декабря.

О сюжете пока известно мало, однако точно ясно, что речь пойдет об НЛО. В один летний день наступает день разоблачения — тогда люди узнают, что они не одни во Вселенной.

«Вы двое. Так было всегда — только вы двое», — говорится о главных героях в новом тизере. Их роли исполнили Джош О’Коннор («Претенденты») и Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви»).

В фильме также снимаются Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Колин Ферт («Король говорит!») и Колман Доминго («Синг-Синг»). Сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода») на основе рассказа Стивена Спилберга.

Видео: Universal Pictures

Первый тизер фильма вышел еще в декабре: в нем ведущая прогноза погоды в исполнении Эмили Блант одержима какой-то невидимой сущностью. Следующий тизер показали в перерыве Супербоула, а последний выпустили в марте. В нем О’Коннор рассказывает Хьюсон, что украл некие секретные данные и теперь хочет предать их огласке.

Над саундтреком к «Дню разоблачения» работал Джон Уильямс. Этот проект — тридцатый совместный фильм для него и Спилберга. 

