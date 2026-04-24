Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ

Режиссер Валерия Гай Германика написала в своего тееграм-канале пост о 48-м Московском международном кинофестивале, который проходил с 16 по 23 апреля 2026 года.



В нем она раскритиковала решение жюри, согласно которому в номинации «Лучший документальный фильм» победил режиссер из Китая Чжэн Сюйсун с фильмом «Долгий путь домой». Документальный фильм «Машенька» Германики на фестивале удостоили только специального упоминания.



«Из всего огромного набора российского авторского кино вы предпочли китайцев, которым абсолютно ******* (все равно) на нашу индустрию. Их страна поддержит внутри своей системы. А вот своим авторам вы не дали шанса ни на финансирование, ни на прокат», — написала Германика.



По словам Валерии, она понимает, что у организаторов фестиваля «есть разнарядка» наградить зарубежных режиссеров, чтобы подчеркнуть международный статус мероприятия. Режиссер выразила мнение, что из-за этого без поддержки остаются российские кинематографисты. «Потому что русские, как известно, своих не любят. Не поддерживают. И топят друг друга, как Леди Макбет Мценского уезда: „Как я умру, а эта тварь останется?“» — написала она.



Главный приз 48-го Московского международного кинофестиваля получил фильм «Страсть» индийского режиссера Фазиля Разака. Лучшим документальным фильмом стал «Долгий путь домой» режиссера Чжэн Сюйсун, а лучшим короткометражным фильмом — проект «Нигде — и все же где-то» Ань Хуэйлинь.



Лучшим режиссером стал Антон Бильжо за работу над фильмом «Выготский» о советском психологе Льве Выготском. За лучшую мужскую роль награду получил актер Сергей Гилев, который сыграл главную роль в «Выготском». Приз за лучшую женскую роль дали актрисе Амруте Кришнакумар, сыгравшей в фильме «Страсть».