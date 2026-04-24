Мэттью Макконахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука
Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного
Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»

Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Режиссер Валерия Гай Германика написала в своего тееграм-канале пост о 48-м Московском международном кинофестивале, который проходил с 16 по 23 апреля 2026 года.

В нем она раскритиковала решение жюри, согласно которому в номинации «Лучший документальный фильм» победил режиссер из Китая Чжэн Сюйсун с фильмом «Долгий путь домой».  Документальный фильм «Машенька» Германики на фестивале удостоили только специального упоминания.

«Из всего огромного набора российского авторского кино вы предпочли китайцев, которым абсолютно ******* (все равно) на нашу индустрию. Их страна поддержит внутри своей системы. А вот своим авторам вы не дали шанса ни на финансирование, ни на прокат», — написала Германика. 

По словам Валерии, она понимает, что у организаторов фестиваля «есть разнарядка» наградить зарубежных режиссеров, чтобы подчеркнуть международный статус мероприятия. Режиссер выразила мнение, что из-за этого без поддержки остаются российские кинематографисты. «Потому что русские, как известно, своих не любят. Не поддерживают. И топят друг друга, как Леди Макбет Мценского уезда: „Как я умру, а эта тварь останется?“» — написала она.

Главный приз 48-го Московского международного кинофестиваля получил фильм «Страсть» индийского режиссера Фазиля Разака. Лучшим документальным фильмом стал «Долгий путь домой» режиссера Чжэн Сюйсун, а лучшим короткометражным фильмом — проект «Нигде — и все же где-то» Ань Хуэйлинь.
 
Лучшим режиссером стал Антон Бильжо за работу над фильмом «Выготский» о советском психологе Льве Выготском. За лучшую мужскую роль награду получил актер Сергей Гилев, который сыграл главную роль в «Выготском». Приз за лучшую женскую роль дали актрисе Амруте Кришнакумар, сыгравшей в фильме «Страсть». 

В конкурсе «Русские премьеры» победила картина «Температура вселенной» режиссера Виктора Шамирова. Специальный приз жюри получила лента «Воздаяние» режиссера Даниеля Гусмана. 

