Мэттью Макконахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука
Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного
Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»

ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%

Афиша Daily
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов ― с 15% годовых до 14,5%. Регулятор объяснил решение тем, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

При этом в ЦБ подчеркнули, что показатели устойчивого роста цен пока остаются повышенными — в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке регулятора на 20 апреля, составила 5,7%.

Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор будет принимать решения в зависимости от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, как меняются инфляционные ожидания и какие риски возникают из-за внешних и внутренних условий.

В базовом сценарии ЦБ ожидает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,0–14,5% годовых, а в 2027 году — 8,0–10,0%. Годовая инфляция, по прогнозу регулятора, снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а во втором полугодии приблизится к 4%. В 2027 году и далее она должна находиться на целевом уровне.

В первом квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8,7% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025-го. В ЦБ объяснили это разовыми факторами — прежде всего повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов.

Российская экономика в первом квартале замедлилась. На это, по данным регулятора, повлияли налоговые изменения, меньшее количество рабочих дней и неблагоприятная погода. При этом прогноз по росту ВВП на 2026 год ЦБ сохранил на уровне 0,5–1,5%.

Это уже восьмое снижение ключевой ставки подряд. В предыдущий раз ЦБ снижал ставку 20 марта — с 15,5 до 15%. Процесс смягчения денежно-кредитной политики начался в июне 2025 года, когда ставку впервые за почти три года сократили — с 21 до 20%.

