Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»

«Архстояние» раскрыло «Афише Daily» часть программы 2026 года. Фестиваль современного искусства и архитектуры пройдет с 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» и будет посвящен теме «Маршрут перестроен».

Организаторы предлагают воспринимать неопределенность не как проблему, а как отправную точку для движения. На три дня парк превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля», где важную роль будут играть сами зрители.

В художественную программу вошли проекты Романа Сакина, Леонида Тишкова, Кати Козловой, Сергея Неботова и бюро «Новое», а также архитектурного бюро Master’s Plan.

Сакин представит «Школу наземных полетов» — дорожки в поле, повторяющие траектории птиц. Тишков привезет в «Никола-Ленивец» «Частную луну»: 23 июля на закате она прибудет по реке и отправится в путешествие по знаковым местам арт-парка.

1/2
«Школа наземных полетов»
© Роман Сакин
2/2
«Частная луна»
© Леонид Тишков

Катя Козлова откроет «Мастерскую внутреннего света», где гости смогут создать блестящие головные уборы и элементы костюмов. Сергей Неботов и бюро «Новое» покажут световую инсталляцию «SOL» в виде восьмиметрового кольца с красным спектром — объект станет частью ночного танцпола Möbius. Master’s Plan подготовит «Остановку», где любой желающий сможет поучаствовать в создании мозаики. 

1/2
«SOL»
© Сергей Неботов и бюро «Новое»
2/2
«Остановка»
© Master’s Plan

В программе культурных институций заявлены Banana Gallery и компания «Глазами инженера». Banana Gallery вместе с Егором Филипповым устроит шествие с мобильной конструкцией утки из банановых коробок, которую будут двигать сами гости. «Глазами инженера» представит проект «Между было и будет» — иммерсивную экскурсию, аудиогид по арт-парку и ритуал с посланием себе в будущее.

«Феникс»
© Banana Gallery и Егор Филиппов

Музыкальная программа развернется на пяти лесных площадках. Среди первых объявленных участников — Beautiful Boys, Attaque de panique, Стереополина и группа «Источник». Организаторы обещают не обычные концерты, а выступления-перформансы, в которых природный ландшафт станет частью музыкального опыта.

Следующие имена художественной и музыкальной программы объявят позже. Сейчас билет на фестиваль стоит 9900 рублей, детям до 5 лет он не нужен.

