В Okko вышел сериал «Радар»

24 апреля в Okko вышли первые три серии нового фантастического сериала «Радар». Его созданием занимались продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production. 

К премьере сериала «2ГИС» совместно с Okko выпустил одноименную игру. Ее можно запустить прямо с главного экрана приложения «2ГИС»: через 3D‑объект на карте или баннер. Пользователь должен найти «зараженных» на карте, когда на них на секунду указывает луч радара. В этот момент нужно успеть нажать на «зараженного», чтобы освободить его от инопланетян.

Когда все фигуры будут найдены, на карте появится корабль. Его нужно будет уничтожить с помощью звукового излучателя, но сначала — победить инопланетян. Найти противников поможет сканер. Раунд может закончиться победой пионеров или захватом радара врагами с другой планеты.

Кроме того, к выходу сериала музыкальный сервис «Звук» и Okko публикуют архивную запись советской радиостанции «Радар», работавшей в конце 80-х. В эфире можно услышать песни того времени. В перебивках между ними пользователям зачитают инструкцию по выживанию при встрече с внеземной цивилизацией и срочное обращение генерала об НЛО.

Режиссером и автором сценария «Радара» выступил Константин Смирнов («Телохранители», «Жуки», «Девушки с Макаровым»). Он написал эту историю в соавторстве с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки»). Основой для сценария стала книга Александра Мирера «Главный полдень». 

Оператором сериала выступил Иван Ченгич, художником — Юлия Чарандаева («Очевидное невероятное», «The Телки»). Спродюсировали проект Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев. Роли сыграли Владислав Абашин, Александр Ильин-мл., Виктория Исакова, Денис Косиков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин и другие актеры. 

По сюжету в 1988 году в окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Леха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сема (Ростислав Харин) отправляются на поиски метеорита. Во время блужданий по лесу Леха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. 

Вскоре в городе начинают происходить загадочные события. Шестиклассники замечают, что людей словно подменили и они совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Главным героям предстоит разгадать тайну метеорита, лицом к лицу столкнувшись с необъяснимым и непознанным.

