Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ

Мэттью Макконахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука
Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного
Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»

Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ

Фото: @alex_proyas

Австралийский режиссер и сценарист Алекс Пройас («Я, робот», «Ворон», «Темный город») готовится к съемкам своего первого за десять лет фильма ― антиутопии «Heaven» («Рай»). Об этом сообщает Deadline.

Производством займется студия Ex Machina, и в картине будет использоваться ее собственная ИИ-технология. По словам компании, этот инструмент позволяет «создавать масштабные миры при разумном бюджете, сохраняя приоритет настоящих актеров, написанных людьми историй и производственных практик, соответствующих правилам гильдий».

Пройас работал над идеей «Рая» годами. В центре сюжета — отчаявшийся бюрократ, который сбегает от своей рушащейся жизни и попадает в технологически совершенную загробную жизнь. Там он обнаруживает, что рай ― это «тщательно сконструированная иллюзия с ужасающими последствиями». Фильм описывают как мрачную сатиру «в традиции „Бразилии“ Терри Гиллиама».

Пройас надеется, что ИИ поможет воплотить иммерсивное видение, которое он задумал для фильма. Основная работа над проектом будет вестись в Лос-Анджелесе, сейчас идут переговоры по кастингу.

