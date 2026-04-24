«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»

Видео: Ligue 1 McDonald's/YouTube

Лига 1 сняла документальный фильм про вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. 10-минутная картина опубликована на стриминге высшего футбольного дивизиона Франции и его ютуб-канале.  

Для съемок команда фильма приехала в родной город Сафонова Краснодар. Там документалисты поговорили с семьей вратаря, учителями, бывшими товарищами по команде и тренерами.

Родители футболиста рассказали, что их сын демонстрировал в школе удивительные успехи в математике. Его бывшая учительница отметила, что юный Матвей был призером районной олимпиады, и ему прочили дорогу в программировании.  

В этот момент на экране показали сертификат школьной олимпиады «Кенгуру» за 2011 год. Тогда будущий вратарь ПСЖ занял второе место по школе и 59-е по региону. Россияне в комментариях пошутили, что хотя бы кому-то этот сертификат об участии в «Кенгуру» пригодился. 

Вторая часть фильма посвящена академии ФК «Краснодар». Французские документалисты сняли не только тренировочный комплекс, но и сам город. 

Матвей Сафонов дебютировал за ФК «Краснодар» в 2017 году. В сезоне 2020/21 сыграл ключевую роль в историческом для клуба выходе в групповой этап Лиги чемпионов. В 2022 году назначен капитаном команды.

Летом 2024 года Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен». Для российского футбола это был редкий трансфер в европейский топ-клуб: по данным СМИ, сумма сделки составила около 20 млн евро. В составе ПСЖ россиянин успел стать чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, Суперкубка Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

